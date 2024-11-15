У Кременчуці затвердили щоденне проведення хвилини мовчання: без дискусій не обійшлося

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 798 Коментарів: 1

У Кременчуці запровадили проведення щоденної хвилини мовчання в усіх установах і закладах, громадських місцях та на підприємствах. Відповідне рішення ухвалили депутати міськради на засіданні сесії 15 листопада.

Зокрема, на голосування було також винесено дві правки. Депутатка Зінаїда Проценко запропонувала, аби усі заклади громадського харчування, торгові центри та інші установи сповіщали своїх відвідувачів про початок хвилини мовчання звуковим сигналом. Цю правку депутати підтримали.

А от правка від депутатки Гориславець викликала дискусію серед її колег. Вона запропонувала не зобов’язувати заклади освіти запроваджувати проведення щоденної хвилини мовчання, принаймні найближчим часом. За її словами, це може ще сильніше травмувати психіку деяких дітей, які постраждали від війни й були вимушені переїхати в умовно безпечний Кременчук. Проте депутати цю правку не підтримали: вони вважають, що діти мають зі шкільної парти розуміти причини й результати війни в Україні, а виховування патріотизму і національної самосвідомості учнів мають в тому числі й заклади освіти.

Загалом же запровадження хвилини мовчання у місті депутати підтримали.

Відтепер щоденно о 09.00 хвилина мовчання відбуватиметься в усіх установах, організаціях, закладах та на підприємствах, зокрема і в закладах охорони здоров’я, соціальної сфери, культури, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства. Припинятиметься навчальний процес в усіх закладах освіти комунальної власності, призупинятимуться усі заходи та засідання. Зупинятися має й увесь комунальний транспорт, приватні перевізники та усі інші учасники дорожнього руху.

Нагадаємо, у вересні петицію щодо запровадження щоденної хвилини мовчання у Кременчуці створила громадська активістка Алла Буліна. Вона набрала 261 голос серед містян.

Зазначимо також, що у Полтаві проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання запровадили 29 червня.

Додамо, восени минулого року водії кременчуцьких маршруток скаржилися, що їх змушують порушувати правила дорожнього руху під час хвилини мовчання.