У Кременчуці хочуть запровадити щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 77

У Кременчуці можуть запровадити щоденне проведення загальнонаціональної хвилини мовчання. Відповідний проєкт рішення з’явився на сайті Кременчуцької міської ради і його розглянуть на найближчому засіданні сесії.

У документі зазначено, що кожного дня о 9.00 у Кременчуцькій громаді має відбуватися хвилина мовчання в усіх установах, організаціях, закладах та на підприємствах. Стосується це й закладів охорони здоров’я, соціальної сфери, культури, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства. У цей час має припинятися навчальний процес в усіх закладах освіти комунальної власності, призупинятимуться усі заходи та засідання. Зупинятися має й увесь комунальний транспорт, приватні перевізники та усі інші учасники дорожнього руху.

Представники патрульної поліції на цей час мають забезпечувати безпеку дорожнього руху.

У вересні петицію щодо запровадження щоденної хвилини мовчання у Кременчуці створила громадська активістка Алла Буліна. Активістка у тексті петиції також зазначила, що у місті має бути голосове інформування про те, що зараз розпочнеться хвилина мовчання й усім потрібно зупинитися, а далі сама хвилина мовчання також має супроводжуватися звуковим відліком.

Петиція набрала 261 голос.

Зазначимо, що у Полтаві проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання запровадили 29 червня.

Нагадаємо, восени минулого року водії кременчуцьких маршруток скаржилися, що їх змушують порушувати правила дорожнього руху під час хвилини мовчання.



