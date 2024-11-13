Росія поцілила дроном по промисловому обʼєкту в Миргородському районі — Пронін

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13 листопада Росія поцілила дроном по промисловому обʼєкту в Миргородському районі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За попередньою інформацією, без постраждалих.

Повітряна тривога в області тривала з 18.40 по 19.40. О 18.43 Повітряні сили попередили про рух ударних БпЛА з Сумщини у напрямку Полтавщини.