13 листопада Росія поцілила дроном по промисловому обʼєкту в Миргородському районі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
За попередньою інформацією, без постраждалих.
Повітряна тривога в області тривала з 18.40 по 19.40. О 18.43 Повітряні сили попередили про рух ударних БпЛА з Сумщини у напрямку Полтавщини.
Нагадаємо, що зранку збройні сили РФ вранці завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву — є постраждалі та руйнування. А вночі над Полтавщиною збивали російські ракети та безпілотники.
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