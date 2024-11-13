Чистий диван без щітки та хімчистки — поради від експертів

Вчора, 22:00 Переглядів: 129

З часом меблі забруднюються, і на них з'являються плями, внаслідок чого диван виглядає непривабливо. Експерти з прибирання розповіли, як можна почистити диван без щітки, агресивної хімії та хімчистки.

Потрібно налити в каструлю або сковорідку літр окропу, додати туди дві столові ложки соди та чотири столові ложки перекису водню. Перемішати.

Потім потрібно взяти невеликий м'який рушник та кришку від будь-якої каструлі. Обмотати рушник навколо кришки та зафіксувати зверху (де ручка) гумками. Так вийде своєрідна м'яка губка.

Конструкцію, що вийшла, потрібно опустити в приготовлений розчин і почати протирати диван. За словами фахівців, у такий спосіб можна прибрати з оббивки дивана невеликі плями та бруд, при цьому розводів не залишиться. Змивати розчин не потрібно