Завтра у Кременчуці не буде світла майже на сотні вулиць: де саме

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 546

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 14 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 вул. Академіка Герасимовича, 95-204

пров. Антіна Кущинського, 4-8

пров. Арсенальний, 13-62

вул. Артема Носенка, 3-31Б

вул. Барвінкова, 60,68

вул. Бетонна, 2/3-38

вул. Броніслава Урбанського, 15-34

пров. Бондарський, 4-26

пров. Бригадирський, 3-19

вул. Бузкова, 1-56

пров. Герцена, 3-9Б

вул. Вадима Кришталя, 32-63

вул. Вагонна, 10-32

вул. Вільної України, 29-60

вул. Гайдамацька, 80,147

пров. Григорія Ашкаренка, 1,3,5

пров. Гарматний, 3-22

пров. Захисний, 3-15

вул. Європейська, 83/18-87

вул. Енергетиків, 11-75

вул. Дмитра Демидюка, 7-28

пров. Житлобудівний, 2/34-16, 3-20/11

вул. Житлобудівна, 3/20-25Г

вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73

пров. Кар'єрний, 1/4-23

вул. Капітана Трусова, 84, 86

пров. Калиновий, 3-9А

пров. Козачий, 2/7-23, 24-34

туп. Козачий, 3-10/29

вул. Криворудна, 2-14, 16-20А

пров. Криворізький, 2/2-18

вул. Лікаря Бончука, 7

вул. Лікаря О. Богаєвського, 26-58/2

вул. Майора Пугача, 88

вул. Махоркова, 9/1-24А

пров. Межовий, 9,23

пров. Миргородський, 2-11

вул. Миколи Леонтовича, 4-28

вул. Народних Ополченців, 6-14

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17

вул. Олександра Білаша

просп. Лесі Українки, 55-84

пров. Піщаний, 5-27Б

вул. Переяславська, 83-120

вул. Підгірна, 1-38

вул. Підводника Коваленка, 4

пров. Прорізний, 28/30, 30

вул. Романа Шухевича, 30,31

вул. Рокитнянська, 2Е-38

вул. Рудникова, 1-70/16

вул. Скеляста, 34

пров. Солдатський, 1-33

вул. Сущинського, 2А-36

вул. Тараса Шевченка, 11,13

вул. Українська, 5

туп. Урожайний, 1-12

пров. Урожайний, 3-20

пров. Фабричний, 3-13/1

пров. Степана Бандери, 19-40/40

вул. Хорольська, 30-51, 64-117, 98/4-177

пров. Художній, 2-15

туп. 1-й Парковий, 3-8

пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7

туп. 2-й Парковий, 3-8/2

пр. 2-й Кохнівський, 3-10

пр. 3-й Кохнівський, 4-18

туп. 1-й Хорольський, 5-18

туп. 2-й Хорольський, 9-20

туп. 3-й Хорольський, 9-13/15

туп. 4-й Хорольський, 3-8/17

туп. 5-й Хорольський, 9-14/21

туп. 6-й Хорольський, 3-8

туп. 7-й Хорольський, 2-36 З 8.00 до 18.00 вул. Володимира Івасюка, 31-86/46

вул. Давида Кострова, 4-47/11

вул. Виноградна, 15-56

вул. Івана Франка, 4-40

вул. Івана Багряного, 31/16

вул. Івана Дзюби, 2/3

вул. М.Березовського, 7-45

вул. Насосна, 2/25-100

пров. Насосний, 3-22

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31

вул. Паризька, 16/38,18,20/33

вул. Республіканська, 1-107

вул. Рєпіна, 9/28-60/3

вул. Тупикова, 3-10

вул. Христини Алчевської, 2

пров. Приходька, 3-24

пров. Ушинського, 1-14

пров. Савченка, 3-8

пров. Чехова, 3-7/26

вул. Художня, 28-57/2. З 8.00 до 19.00 просп. Полтавський, 277/2-281

вул. Горліса-Горського, 3-10. З 8.00 до 20.00 с. Потоки

с. Мала Кохнівка

с. Придніпрянське.

Поділитись новиною



