Завтра у Кременчуці не буде світла майже на сотні вулиць: де саме

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Сьогодні, 20:02 Переглядів: 546

 Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 14 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Академіка Герасимовича, 95-204
  • пров. Антіна Кущинського, 4-8
  • пров. Арсенальний, 13-62
  • вул. Артема Носенка, 3-31Б
  • вул. Барвінкова, 60,68
  • вул. Бетонна, 2/3-38
  • вул. Броніслава Урбанського, 15-34
  • пров. Бондарський, 4-26
  • пров. Бригадирський, 3-19
  • вул. Бузкова, 1-56
  • пров. Герцена, 3-9Б
  • вул. Вадима Кришталя, 32-63
  • вул. Вагонна, 10-32
  • вул. Вільної України, 29-60
  • вул. Гайдамацька, 80,147
  • пров. Григорія Ашкаренка, 1,3,5
  • пров. Гарматний, 3-22
  • пров. Захисний, 3-15
  • вул. Європейська, 83/18-87
  • вул. Енергетиків, 11-75
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-28
  • пров. Житлобудівний, 2/34-16, 3-20/11
  • вул. Житлобудівна, 3/20-25Г
  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
  • пров. Кар'єрний, 1/4-23
  • вул. Капітана Трусова, 84, 86
  • пров. Калиновий, 3-9А
  • пров. Козачий, 2/7-23, 24-34
  • туп. Козачий, 3-10/29
  • вул. Криворудна, 2-14, 16-20А
  • пров. Криворізький, 2/2-18
  • вул. Лікаря Бончука, 7
  • вул. Лікаря О. Богаєвського, 26-58/2
  • вул. Майора Пугача, 88
  • вул. Махоркова, 9/1-24А
  • пров. Межовий, 9,23
  • пров. Миргородський, 2-11
  • вул. Миколи Леонтовича, 4-28
  • вул. Народних Ополченців, 6-14
  • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
  • вул. Олександра Білаша
  • просп. Лесі Українки, 55-84
  • пров. Піщаний, 5-27Б
  • вул. Переяславська, 83-120
  • вул. Підгірна, 1-38
  • вул. Підводника Коваленка, 4
  • пров. Прорізний, 28/30, 30
  • вул. Романа Шухевича, 30,31
  • вул. Рокитнянська, 2Е-38
  • вул. Рудникова, 1-70/16
  • вул. Скеляста, 34
  • пров. Солдатський, 1-33
  • вул. Сущинського, 2А-36
  • вул. Тараса Шевченка, 11,13
  • вул. Українська, 5
  • туп. Урожайний, 1-12
  • пров. Урожайний, 3-20
  • пров. Фабричний, 3-13/1
  • пров. Степана Бандери, 19-40/40
  • вул. Хорольська, 30-51, 64-117, 98/4-177
  • пров. Художній, 2-15
  • туп. 1-й Парковий, 3-8
  • пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7
  • туп. 2-й Парковий, 3-8/2
  • пр. 2-й Кохнівський, 3-10
  • пр. 3-й Кохнівський, 4-18
  • туп. 1-й Хорольський, 5-18
  • туп. 2-й Хорольський, 9-20
  • туп. 3-й Хорольський, 9-13/15
  • туп. 4-й Хорольський, 3-8/17
  • туп. 5-й Хорольський, 9-14/21
  • туп. 6-й Хорольський, 3-8
  • туп. 7-й Хорольський, 2-36

З 8.00 до 18.00

  • вул. Володимира Івасюка, 31-86/46
  • вул. Давида Кострова, 4-47/11
  • вул. Виноградна, 15-56
  • вул. Івана Франка, 4-40
  • вул. Івана Багряного, 31/16
  • вул. Івана Дзюби, 2/3
  • вул. М.Березовського, 7-45
  • вул. Насосна, 2/25-100
  • пров. Насосний, 3-22
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
  • вул. Паризька, 16/38,18,20/33
  • вул. Республіканська, 1-107
  • вул. Рєпіна, 9/28-60/3
  • вул. Тупикова, 3-10
  • вул. Христини Алчевської, 2
  • пров. Приходька, 3-24
  • пров. Ушинського, 1-14
  • пров. Савченка, 3-8
  • пров. Чехова, 3-7/26
  • вул. Художня, 28-57/2.

З 8.00 до 19.00

  • просп. Полтавський, 277/2-281
  • вул. Горліса-Горського, 3-10.

З 8.00 до 20.00

  • с. Потоки
  • с. Мала Кохнівка
  • с. Придніпрянське.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключень планові відключення
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