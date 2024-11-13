«Соромно, коли молодь з інвалідністю не має можливості розвиватися», — голова ГО Андрій Мельник про «Центру інклюзії 18+»

Громадська організація Кременчуцький міський осередок Всеукраїнської організації «Союз осіб з інвалідністю України» щодня працює заради людей з інвалідністю, допомагає їм, розв'язує різноманітні проблеми. Цьогоріч у розпорядженні організації з’явилось велике приміщення для «Центру інклюзії 18+».
Цей центр надасть можливість людям з інвалідністю, і перш за все тим, хто старше 18 років, гармонійно розвиватися, займатися спортом, отримувати психологічну допомогу, займатися в розвивальних гуртках, секціях тощо. Цим всім члени організації вже активно займаються, але в старому приміщенні, яке не пристосовано для значної кількості людей.
Кожен може перерахувати будь-яку суму, навіть 10, 20 або 50 грн.
Реквізити:
Найменування отримувача: ГО КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ОСЕРЕДОК СОІУ
Код отримувача: 13960701
Рахунок отримувача: UA943052990000026000021201063
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Примітка: «Безповоротна фінансова допомога для ремонту "Центру інклюзії 18+"».
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