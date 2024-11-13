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«Соромно, коли молодь з інвалідністю не має можливості розвиватися», — голова ГО Андрій Мельник про «Центру інклюзії 18+»

Сьогодні, 19:05 Переглядів: 1

 «Центру інклюзії 18+» й людям з інвалідністю потрібна допомога

Громадська організація Кременчуцький міський осередок Всеукраїнської організації «Союз осіб з інвалідністю України» щодня працює заради людей з інвалідністю, допомагає їм, розв'язує різноманітні проблеми. Цьогоріч у розпорядженні організації з’явилось велике приміщення для «Центру інклюзії 18+».

Цей центр надасть можливість людям з інвалідністю, і перш за все тим, хто старше 18 років, гармонійно розвиватися, займатися спортом, отримувати психологічну допомогу, займатися в розвивальних гуртках, секціях тощо. Цим всім члени організації вже активно займаються, але в старому приміщенні, яке не пристосовано для значної кількості людей.

— На жаль, осіб з інвалідністю стає все більше і більше, а у влади не має вільних коштів, щоб направити їх на ремонт приміщення. При цьому багато людей з-поміж активних кременчужан та громадських діячів неодноразово висловлювали готовність підтримати нас та взяти участь у ремонті приміщення. Ми вже проводили суботник й всі разом наводили порядок у цьому приміщенні. Таким же «народним» способом можна спробувати зробити косметичний ремонт. Задача — зібрати кошти на будівельні матеріали або безпосередньо будівельні матеріали, які дозволять зробити ремонт у приміщенні. Це буде реальна допомога людям з інвалідністю, — розповів голова ГО Андрій Мельник.

Кожен може перерахувати будь-яку суму, навіть 10, 20 або 50 грн.

Реквізити:

Найменування отримувача: ГО КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ОСЕРЕДОК СОІУ

Код отримувача: 13960701

Рахунок отримувача: UA943052990000026000021201063

Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Примітка: «Безповоротна фінансова допомога для ремонту "Центру інклюзії 18+"».

«Мені не соромно просити допомогу, соромно бачити, як молодь з інвалідністю зазвичай знаходиться в чотирьох стінах домівки, й умов для їх розвитку немає. Закликаю всіх небайдужих людей підтримати нас, бо це допомога для людей, яким сьогодні жити складніше багатьох», — зазначив Андрій Мельник.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: Центр інклюзіх особи з інвалідністю Союз осід з інвалідністю оселя добра і радості
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