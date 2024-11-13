Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина

На Полтавщині не працює лінія 101: куди дзвонити

Сьогодні, 18:38 Переглядів: 91

Незручності — тимчасові

Державна служба надзвичайних ситуацій України у Полтавській області інформує, що зв’язку із технічними проблемами лінії «101» тимчасово не працюють:

  • Під час відсутності зв’язку по вищезазначеним лініям тимчасово можуть прийматися дзвінки за наступними телефонами:
  • м. Полтава — 093-345-31-04, 066-617-37-55
  • м. Полтава (Шевченківський район) — 095-128-02-14
  • м. Полтава (Київський район) — 095-128-19-17
  • м. Полтава (Подільський район) — 095-128-25-13
  • м. Полтава (Полтавська громада) — 095-128-36-91
  • м. Кобеляки — 095-128-51-92
  • смт Чутове — 095-128-59-11
  • м. Решетилівка — 095-128-71-60
  • смт Диканька — 066-733-57-01
  • м. Зіньків — 095-128-78-24
  • с. Опішня — 066-662-95-38
  • м. Карлівка — 095-128-88-69
  • смт Нові Санжари — 095-128-94-42
  • смт Котельва — 099-402-43-15
  • смт Машівка — 099-402-43-61
  • м. Кременчук — 066-617-41-42, 068-679-38-53, 066-035-28-78
  • м. Горішні Плавні — 063-959-27-03, 050-823-27-00
  • м. Глобине — 050-823-26-63
  • смт Козельщина — 099-543-51-58
  • смт Семенівка — 095-184-50-98
  • м. Лубни — 099-222-35-59
  • м. Пирятин — 050-535-79-37
  • м. Хорол — 066-735-55-82
  • м. Гребінка — 098-126-68-19, 066-970-94-30
  • смт Чорнухи — 095-274-46-41
  • смт Оржиця — 095-821-70-01
  • м. Миргород — 096-792-23-23, 063-959-09-28, 066-553-07-89
  • м. Гадяч — 050-662-72-89
  • м. Лохвиця — 095-283-60-25
  • смт Велика Багачка — 098-087-80-41, 095-426-93-55
  • смт Шишаки — 098-309-88-95, 050-418-89-50.

Нагадаємо, що вночі та зранку в області прогнозують складні погодні умови — туман і мокрий сніг.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: 101 112 ДСНС
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 45 від 7 листопада 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 44 від 31 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 24 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 17 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 10 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх