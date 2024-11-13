На Полтавщині не працює лінія 101: куди дзвонити

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Незручності — тимчасові

Державна служба надзвичайних ситуацій України у Полтавській області інформує, що зв’язку із технічними проблемами лінії «101» тимчасово не працюють: Під час відсутності зв’язку по вищезазначеним лініям тимчасово можуть прийматися дзвінки за наступними телефонами:

м. Полтава — 093-345-31-04, 066-617-37-55

м. Полтава (Шевченківський район) — 095-128-02-14

м. Полтава (Київський район) — 095-128-19-17

м. Полтава (Подільський район) — 095-128-25-13

м. Полтава (Полтавська громада) — 095-128-36-91

м. Кобеляки — 095-128-51-92

смт Чутове — 095-128-59-11

м. Решетилівка — 095-128-71-60

смт Диканька — 066-733-57-01

м. Зіньків — 095-128-78-24

с. Опішня — 066-662-95-38

м. Карлівка — 095-128-88-69

смт Нові Санжари — 095-128-94-42

смт Котельва — 099-402-43-15

смт Машівка — 099-402-43-61

м. Кременчук — 066-617-41-42, 068-679-38-53, 066-035-28-78

м. Горішні Плавні — 063-959-27-03, 050-823-27-00

м. Глобине — 050-823-26-63

смт Козельщина — 099-543-51-58

смт Семенівка — 095-184-50-98

м. Лубни — 099-222-35-59

м. Пирятин — 050-535-79-37

м. Хорол — 066-735-55-82

м. Гребінка — 098-126-68-19, 066-970-94-30

смт Чорнухи — 095-274-46-41

смт Оржиця — 095-821-70-01

м. Миргород — 096-792-23-23, 063-959-09-28, 066-553-07-89

м. Гадяч — 050-662-72-89

м. Лохвиця — 095-283-60-25

смт Велика Багачка — 098-087-80-41, 095-426-93-55

смт Шишаки — 098-309-88-95, 050-418-89-50. Нагадаємо, що вночі та зранку в області прогнозують складні погодні умови — туман і мокрий сніг.

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