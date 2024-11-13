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Кременчук, Спорт

Подарунками та спільними фото відзначили початок дитячого хокейного сезону у Кременчуці

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 67

Маленькі хокеїсти отримали командні спортивні костюми

На льодовій арені «Айсберг» відзначили початок дитячого хокейного сезону. Команда ХК «Кременчук» 2013-2014 років, 10 листопада, відзначила початок дитячого хокейного сезону разом з гравцями основної команди. За інформацією пресслужби ХК «Кременчук» батьки на честь свята підготували ексклюзивні командні спортивні костюми для маленьких хокеїстів.

До заходу долучилися депутат Полтавської обласної ради Сергій Мазур та гравці ХК «Кременчук» Віталій Лялька, Гліб Крівошапкін, Євгеній Абаджян, Михайло Геворкян, Богдан Панков та Дмитро Попережай.

Сергій Мазур пообіцяв юним спортсменам підтримку в проведенні тренувань і змагань на арені «Айсберг». В свою чергу, діти та батьки команди 2013-2014 років висловили подяку за підтримку дитячого хокею у Кременчуці.

Наприкінці заходу провели невелику фотосесію, а діти мали змогу поспілкуватися зі своїми кумирами. 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Ірина Василенко ХК "Кременчук"
Теги: хокей ХК Кременчук
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