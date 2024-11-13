До кінця року Полтавщина має розробити «паспорт енергетичної незалежності»

До кінця року Полтавщина має розробити, затвердити та презентувати «паспорт енергетичної незалежності». Про це під час Київського міжнародного економічного форуму повідомив т. в. о. голови правління НЕК «Укренерго» Олексій Брехт, пишуть у пресслужбі компанії.
За словами пана Брехта, в «Укренерго» уже підготували документ, який можна назвати «ідеальним міксом» — у ньому буде зазначено, як має розвиватись енергетика в кожному регіоні, розуміючи його потреби й можливості.
— Перш за все, ми говоримо про те, що 50% цього ідеального енергетичного міксу має бути вироблено за рахунок відновлюваних джерел енергії. Близько 20-25% — це пікові гарантовані потужності. Ще близько 10-15% — це установки зберігання енергії, — наголосив він.
На початку грудня області мають ці «паспорти» завершити та презентувати їх внутрішньому і зовнішньому бізнесу. Після цього «Укренерго» зможе побачити ключові моменти енергетичної незалежності кожної області та країни, а також плани, які протягом наступного року будуть реалізовуватися.
Нагадаємо, сьогодні, 13 листопада, в «Укренерго» обмежили потужності для бізнесу та промисловості, а побутових споживачів попросили використовувати електроенергію ощадливіше.
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