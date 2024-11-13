На авто, пішки та з драбиною: на Одещині затримали жителя Полтавщини, який намагався перетнути кордон

Сьогодні, 17:48 Переглядів: 132

Така «розвага» обійшлася учасникам в $10 тис. з кожного

Охоронці держрубежу Подільського загону за допомогою технічних засобів виявили рух легковика в прикордонні. Водій та 8 чоловіків-пасажирів з Київської, Одеської, Луганської, Кіровоградської та Полтавської областей автомобілем намагались незаконно перетнути кордон, щоб потрапити до сусідньої Молдови. Про це повідомляє пресслужба Подільського загону прикордонників.

Аби реалізувати свій план, чоловіки звернулись за допомогою до одного з месенджерів. За безперешкодне перетинання держрубежу адмін запросив на криптогаманець по $10 тис. з кожного.

Порушники за вказівкою організатора прибули до місця збору, де на них очікував пособник-водій. Останній, попередньо придбав телескопічну драбину, щоб «клієнти» безпроблемно перетнули протитранспортний рів на кордоні.

Під час затримання 4 чоловіків намагались втекти, однак прикордонники виявились спритнішими — затримали всіх.

Оскільки в діях водія вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», щодо нього направили повідомлення до Нацполіції.

На всіх утікачів склали протоколи про адмінправопорушення за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справи скерували до суду.

Нагадаємо, що з початку дії воєнного стану понад 40 чоловіків загинули при спробі незаконного перетину кордону.