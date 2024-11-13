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«Полтаватеплоенерго» не може вчасно завершити ремонт тепломагістралі на вулиці Шевченка через борги містян

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 165 Коментарів: 1

 

Населення заборгувало компанії понад 180 млн грн за опалення

Мешканці Кременчука заборгували «Полтаватеплоенерго» 184 млн 257 тис. 158 грн за опалення. Про це повідомляють у пресслужбі компанії.

За даними підприємства, борг міста у порівнянні з минулим роком зріс. Якщо станом на початок листопада 2023 року заборгованість становила 259 млн 75 тис. 783 грн, то на початок листопада 2024 року сума боргу зросла до 373 млн 322 тис. 917 грн (збільшилася на понад 114 тис. грн). І більша частина цього боргу припадає саме на населення.

«Полтаватеплоенерго» зазначає, що така заборгованість негативно впливає безпосередньо на життєдіяльність підприємства. Зокрема через брак коштів підприємство не може своєчасно завершити оновлення тепломагістралі на вулиці Шевченка. Проте у пресслужбі зазначають, що роботи уже наближаються до завершення.

Також у компанії зазначають, що навіть попри «велику заборгованість різних категорій споживачів, „Полтаватеплоенерго“ своєчасно розпочало новий опалювальний період у нашому місті. Разом з теплом в оселях кременчужан з’явилася і гаряча вода».

Проте зазначимо, що до редакції «Кременчуцького Телеграфа» продовж першого тижня листопада неодноразово надходили скарги від містян щодо відсутності гарячої води в оселях.

Нагадаємо, через незавершені ремонтні роботи на вулиці Шевченка у центральній частині Кременчука подача теплоносія у листопаді відбулася із затримкою.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Полтаватеплоенерго заборгованість
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Коментарі: 1

371
StarПёр:
Сьогодні, 17:43

За даними підприємства, борг міста у порівнянні з минулим роком зріс.

Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ. Может быть, там помогут.


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