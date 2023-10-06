Водії кременчуцьких маршруток поскаржилися, що їх примушують порушувати ПДД під час хвилини мовчання

Сьогодні, 14:27 Переглядів: 377

Водії кременчуцьких маршруток поскаржилися до Кременчуцької РВА, що їх примушують порушувати правила дорожнього руху під час хвилини мовчання. Як повідомив під час сьогоднішнього брифінгу заступник начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко, доручення зупиняти рух маршруток перевізникам видав транспортний відділ міськвиконкому на виконання Указу Президента №143/2022 «Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії росії проти України, з метою вшанування героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання боїв у завданні захисту державного суверенітету на території цілісної України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії РФ проти України».

- Я не розумію, як можна виконати це доручення, не порушуючи правил дорожнього руху, де прописано, що зупинка автотранспорту заборонена на естакадах, мостах, шляхопроводах, пішохідних переходах, перехрестях тощо, - розповів «Телеграфу» один з водіїв маршруток. - Тобто в умовах постійного руху транспорту в місті маршруткам це зробити неможливо.

У зв’язку зі зверненням водіїв Кременчуцька РВА планує звернутися до влади Кременчука про надання відповідного нормативного документа, який би зобов’язував водіїв зупинятися у невстановлених місцях, говорить Артем Даценко. - Вшановувати потрібно та необхідно, але у встановлених місцях, і де це не заборонено правилами дорожнього руху.

За коментарем ми також звернулися до керівниці батальйону патрульної поліції Кременчука Вікторії Давидюк. Вона зазначила, що дорожньо-транспортних пригод через зупинку транспорту у Кременчуці ще не фіксували. Однак впевнена, що порушувати ПДД - тобто зупиняти транспорт у визначених правилами місцях - неприпустимо.

- Вважаю, що тут потрібно знайти баланс. - зупиняти транспорт лише у визначених місцях, а не на проїжджій частині, - говорить Любов Давидюк.

Зазначимо, що Указ Президента №143/2022, на який посилається міська влада, чинний з березня 2022 року. Однак у дію його почали вводити в місті лише зараз. Причому в документі про щоденну зупинку громадського транспорту не йдеться. Працівники бюджетних установ подейкують, що в місті нібито «провалили» День захисника України 1 жовтня - жодних заходів із вшанування пам’яті не проводили, транспорт, як в інших містах, не зупинився - і тому зараз намагаються надолужити власний провал.