«Найбільше бажання — взяти дитину на руки»: Волина збирає кошти для воїна, який втратив руки

Сьогодні, 13:57 Переглядів: 1 780

На захист України Олександр Пікуль став ще у 2015 році

Фонд військового з Полтавщини Сергія «Волини» Волинського збирає кошти на здійснення мрії побратима, який втратив руки підчас оборони Маріуполя.

На захист України Олександр Пікуль став ще у 2015 році, вирушивши у зону бойових дій добровольцем. Під час оборони Маріуполя військовий отримав серйозне поранення. Разом з побратимами Олександр потрапив у ворожу засідку, де йому осколком відсікло обидві руки. Отямившись у медичному бункері, чоловік хотів дізнатися чи на місці його кінцівки, але тамтешня медсестра так і не наважилася сказати правду.

Наразі Олександр та кохана дружина чекають малюка. Чоловік зізнається, що найбільше бажання — взяти дитину на руки.

Його побратими та командир Сергій «Волина» Волинський вирішили пришвидшити здійснення мрії морпіха. Фонд «Сталеві» оголосив про збір 4 400 000 грн на здійснення мрії.