Микола Корецький
Парафіяни релігійної організації Свято-Успенської релігійної громади УПЦ в селі Піщаному провели збори
Віктор Крук
Життя водія з Дніпра та свободу фітнес-блогеру з Полтави можна було зберегти – дві пропозиції
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Володимир Дмитренко
Чому більшість жителів Кременчуччини досі не знають, що курити на зупинках не можна
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Допомога військовим, Війна

«Найбільше бажання — взяти дитину на руки»: Волина збирає кошти для воїна, який втратив руки

Сьогодні, 13:57 Переглядів: 1 780

 

На захист України Олександр Пікуль став ще у 2015 році

Фонд військового з Полтавщини Сергія «Волини» Волинського збирає кошти на здійснення мрії побратима, який втратив руки підчас оборони Маріуполя.

На захист України Олександр Пікуль став ще у 2015 році, вирушивши у зону бойових дій добровольцем. Під час оборони Маріуполя військовий отримав серйозне поранення. Разом з побратимами Олександр потрапив у ворожу засідку, де йому осколком відсікло обидві руки. Отямившись у медичному бункері, чоловік хотів дізнатися чи на місці його кінцівки, але тамтешня медсестра так і не наважилася сказати правду.

Наразі Олександр та кохана дружина чекають малюка. Чоловік зізнається, що найбільше бажання — взяти дитину на руки.

Його побратими та командир Сергій «Волина» Волинський вирішили пришвидшити здійснення мрії морпіха. Фонд «Сталеві» оголосив про збір 4 400 000 грн на здійснення мрії.

9
Автор: Альона Душенко
Теги: війна поранення Волина Сергій Волинський
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Допомога військовим:

Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

Читайте також:



Свіжий випуск (№ 36 від 7 вересня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 35 від 31 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 34 від 24 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 33 від 17 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх