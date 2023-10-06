На Полтавщині безвісти зник 64-річний Віктор Красько

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 326

Якщо у вас є інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, повідомте до відділу №1 (м. Глобине) Кременчуцького райуправління поліції за телефонами: (05365) 24-203 , 0994337102 – чергова частина, або 102 .

На Полтавщині безвісти зник 64-річний житель села Погреби Кременчуцького району Віктор Олексійович Красько. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що чоловік пішов з дому 24 серпня та не повернувся. Він може перебувати у Миргороді.

Прикмети зниклого: на вигляд 60-64 роки, зріст 160-175 см, худорлявої статури, волосся коротке, пряме сиве, лице овальне, очі світло-сірі.

На момент зникнення був одягнений у спортивну куртку та спортивні штани сірого кольору, чорні туфлі.

Якщо у вас є інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, повідомте до відділу №1 (м. Глобине) Кременчуцького райуправління поліції за телефонами: (05365) 24-203, 0994337102 – чергова частина, або 102.