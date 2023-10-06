Микола Корецький
Парафіяни релігійної організації Свято-Успенської релігійної громади УПЦ в селі Піщаному провели збори
Віктор Крук
Життя водія з Дніпра та свободу фітнес-блогеру з Полтави можна було зберегти – дві пропозиції
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Володимир Дмитренко
Чому більшість жителів Кременчуччини досі не знають, що курити на зупинках не можна
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині безвісти зник 64-річний Віктор Красько

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 326

 

Якщо у вас є інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, повідомте до відділу №1 (м. Глобине) Кременчуцького райуправління поліції за телефонами: (05365) 24-203, 0994337102 – чергова частина, або 102.

На Полтавщині безвісти зник 64-річний житель села Погреби Кременчуцького району Віктор Олексійович Красько. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що чоловік пішов з дому 24 серпня та не повернувся. Він може перебувати у Миргороді.

Прикмети зниклого: на вигляд 60-64 роки, зріст 160-175 см, худорлявої статури, волосся коротке, пряме сиве, лице овальне, очі світло-сірі.

На момент зникнення був одягнений у спортивну куртку та спортивні штани сірого кольору, чорні туфлі.

Якщо у вас є інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, повідомте до відділу №1 (м. Глобине) Кременчуцького райуправління поліції за телефонами: (05365) 24-203, 0994337102 – чергова частина, або 102.

0
Автор: Дарія Згура
Теги: безвісти зниклий Кременчуцький район Полтавщина
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 36 від 7 вересня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 35 від 31 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 34 від 24 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 33 від 17 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх