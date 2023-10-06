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У Кременчуцькому ЦНАПі відновили реєстрацію малюків

Сьогодні, 12:59 Переглядів: 116

 
Комплексна послуга «єМалятко» знову доступна

У ЦНАПі Кременчука знову доступна послуга державної реєстрації народження та комплексна послуга «єМалятко», повідомили в міськраді 

Додаткові консультації щодо замовлення послуг можна отримати за телефонними номерами кол-центру ЦНАП: 096-097-15-88, 050-255-15-88 (пн.-пт. - робочі дні, сб. нд.- вихідні дні).

Для можливості реєстрації в електронну чергу 24/7 використовуйте:

вайбер бот https://cutt.ly/9v8XpCR

телеграм бот https://t.me/CNAP_KremenBot

сайт https://cnap-kremen.gov.ua

Нагадаємо, через технічні причини ця послуга деякий час була недоступна.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: ЦНАП єМалятко новонароджені
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