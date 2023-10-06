У Кременчуцькому ЦНАПі відновили реєстрацію малюків

У ЦНАПі Кременчука знову доступна послуга державної реєстрації народження та комплексна послуга «єМалятко», повідомили в міськраді
Додаткові консультації щодо замовлення послуг можна отримати за телефонними номерами кол-центру ЦНАП: 096-097-15-88, 050-255-15-88 (пн.-пт. - робочі дні, сб. нд.- вихідні дні).
Для можливості реєстрації в електронну чергу 24/7 використовуйте:
вайбер бот https://cutt.ly/9v8XpCR
телеграм бот https://t.me/CNAP_KremenBot
сайт https://cnap-kremen.gov.ua
Нагадаємо, через технічні причини ця послуга деякий час була недоступна.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.