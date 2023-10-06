Штурмова бригада «Лють» оголосила новий набір на посади поліцейських та інспекторів

Сьогодні, 12:21 Переглядів: 497

Штурмова бригада Національної поліції України «Лють» оголосила новий набір на посади поліцейських та інспекторів. Про це повідомив представник департаменту Об’єднаної штурмової бригади «Лють» Ігор Богаєвський на «круглому столі», що відбувся сьогодні у Полтавському обласному центрі зайнятості.

Також у заході взяли участь директорка Центру Катерина Клавдієва та фахівці установи. Про умови конкурсу та вимоги до кандидатів розповіла очільниця сектору організації відбору Управління кадрового забезпечення поліції Полтавщини Людмила Діброва.

А про умови конкурсу розповіли на Полтавщині.

Як зазначив Ігор Богаєвський, бійці «Люті» брали участь у наступальних діях під Бахмутом та повернули український прапор у звільнену Кліщіївку.

– Нам є чим пишатися і за що боротися. І чим більше поряд з нами буде однодумців, готових до рішучих дій, тим більше ми зможемо зробити, щоб нарешті повернути своє, – наголосив спецпризначенець.

Своєю чергою Людмила Діброва розповіла як доєднатися до воєнізованого підрозділу поліції нового зразка. Вона зауважила, що до штурмової бригади можуть долучитися як чинні поліцейські з бойовим досвідом, так і добровольці та патріоти, які мають високі моральні цінності та мотивацію – нищити ворога.

– Щоб стати частиною команди бригади «Лють», потрібно заповнити онлайн-анкету на сайті Національної поліції України або зателефонувати до управління кадрового забезпечення ГУНП в Полтавській області за номерами: (050) 40-66-414, (067) 522-54-02. Також можна звернутися до найближчого територіального підрозділу поліції, – говорить Людмила Діброва.

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