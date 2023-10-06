Микола Корецький
Парафіяни релігійної організації Свято-Успенської релігійної громади УПЦ в селі Піщаному провели збори
Віктор Крук
Життя водія з Дніпра та свободу фітнес-блогеру з Полтави можна було зберегти – дві пропозиції
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Володимир Дмитренко
Чому більшість жителів Кременчуччини досі не знають, що курити на зупинках не можна
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

Штурмова бригада «Лють» оголосила новий набір на посади поліцейських та інспекторів

Сьогодні, 12:21 Переглядів: 497

 

Про умови конкурсу розповіли на Полтавщині

Штурмова бригада Національної поліції України «Лють» оголосила новий набір на посади поліцейських та інспекторів. Про це повідомив представник департаменту Об’єднаної штурмової бригади «Лють» Ігор Богаєвський на «круглому столі», що відбувся сьогодні у Полтавському обласному центрі зайнятості.

 

Також у заході взяли участь директорка Центру Катерина Клавдієва та фахівці установи. Про умови конкурсу та вимоги до кандидатів розповіла очільниця сектору організації відбору Управління кадрового забезпечення поліції Полтавщини Людмила Діброва.

А про умови конкурсу розповіли на Полтавщині.

Як зазначив Ігор Богаєвський, бійці «Люті» брали участь у наступальних діях під Бахмутом та повернули український прапор у звільнену Кліщіївку.

 

– Нам є чим пишатися і за що боротися. І чим більше поряд з нами буде однодумців, готових до рішучих дій, тим більше ми зможемо зробити, щоб нарешті повернути своє, – наголосив спецпризначенець.

Своєю чергою Людмила Діброва розповіла як доєднатися до воєнізованого підрозділу поліції нового зразка. Вона зауважила, що до штурмової бригади можуть долучитися як чинні поліцейські з бойовим досвідом, так і добровольці та патріоти, які мають високі моральні цінності та мотивацію – нищити ворога.

 

– Щоб стати частиною команди бригади «Лють», потрібно заповнити онлайн-анкету на сайті Національної поліції України або зателефонувати до управління кадрового забезпечення ГУНП в Полтавській області за номерами: (050) 40-66-414, (067) 522-54-02. Також можна звернутися до найближчого територіального підрозділу поліції, – говорить Людмила Діброва.
  • Подати анкету на участь в конкурсі на вакансію інспектор в місті Київ.
  • Подати анкету на участь в конкурсі на вакансію інспектор в місті Дніпро.
  • Подати анкету на участь в конкурсі на вакансію поліцейський в місті Київ.
  • Подати анкету на участь в конкурсі на вакансію поліцейський в місті Дніпро.

 

Також звертайтеся за номерами:

  • (097)448-81-69 (м. Київ)
  • (097)335-94-04 (м. Дніпро)
  • (093)567-03-55 (м. Одеса)

 

0
Автор: Дарія Згура
Теги: бригада Полтавщина набір
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 36 від 7 вересня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 35 від 31 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 34 від 24 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 33 від 17 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх