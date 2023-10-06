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Чи будуть в Україні мобілізовувати на військову службу чоловіків старше 60 років

Сьогодні, 14:58 Переглядів: 3

 

Метою законопроєкту №10084 є зняття вікових обмежень та строку проходження військової служби

У ЗМІ та соцмережах продовжують обговорювати законопроєкт №10084, зареєстрований у Верховній Раді 25 вересня. У ньому пропонується внести зміни до частини 2 статті 22 Закону України «Про військовий обов'язок та військову службу». Йдеться про підвищення граничного віку проходження військової служби в умовах воєнного стану, який наразі для більшості військовослужбовців обмежений 60 роками.

Цю інформацію підхопили українські ЗМІ, деякі з яких трактували її на свій лад. А російські ЗМІ та пабліки використали цей інформаційний привід для створення пропагандистських фейків, заявляючи що в Україні на фоні великих втрат на фронті розпочинається мобілізація пенсіонерів. Однак ця інформація неправдива і в законопроєкті №10084 взагалі не йдеться про мобілізацію.

Якщо його ухвалять, то ті, кому виповнилося 60 та більше років, не стануть знову військовозобов'язаними та їх не зможуть призивати на військову службу за мобілізацією. Зміни у законі «Про військовий обов'язок та військову службу» передбачає лише надання можливості тим, хто зараз проходить військову службу, за їх бажанням залишатися у лавах ЗСУ та інших військових формувань після досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Для більшості військовослужбовців під час дії воєнного стану це 60 років (для вищого офіцерського складу – 65 років).

Окрім власного бажання для таких літніх військових потрібно мати високу професійну підготовку та пройти ВЛК для визнання їх придатними до проходження військової служби за станом здоров'я.

Для цього законопроєкт №10084 пропонує доповнити статтю 22 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» наступною частиною:

Під час дії воєнного стану військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на їх прохання можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, без обмежень по віку та строку залишення на військовій службі.

До речі, наразі така можливість законом вже передбачена за таких же умов, але продовження військової служби після досягнення військовим граничного терміну перебування на військовій службі (60-65 років) наразі можлива на визначений термін - до 5 років. Це може бути й 1-2 роки.

Саме ці обмеження й пропонується прибрати. Тож, метою законопроєкту №10084 є повне зняття вікових обмежень та строку проходження військової служби діючими військовослужбовцями під час дії воєнного стану. При цьому змінювати вікові обмеження на призов на військову службу не пропонується.

Хто та за яких умов може звільнитися з військової служби під час воєнного стану: порядок дій
В Україні пропонують прибрати обмеження по віку для проходження військової служби
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Суспільне
Теги: Верховна Рада законопроєкт військова служба мобілізація призов
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