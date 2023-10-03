В Україні пропонують прибрати обмеження по віку для проходження військової служби

Сьогодні, 12:21 Переглядів: 811

У лавах ЗСУ можуть бути залишені військовослужбовці, які досягли граничного віку перебування на військовій службі

У Збройних Силах України можуть дозволити служити й після досягнення граничного терміну перебування на військовій службі.

На минулому тижні у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт № 10084 про внесення змін до частини 2 статті 22 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» щодо реалізації права осіб на перебування на військовій службі. Якщо депутати його підтримають, то у ЗСУ зможуть служити чоловіки віком навіть старше 70 років.

Метою законодавчого нововведення є зняти вікові обмеження на проходження військової служби.

Депутати хочуть прибрати віковий поріг, якщо військовий має бажання продовжувати захист Батьківщини та це дозволяє його стан здоров’я.

Наразі у ЗСУ можуть перебувати особи до 60 років (вищий офіцерський склад – до 65 років), а за певних умов - до 65 (70) років.

Так, згідно ст. 22 закону «Про військовий обов'язок та військову службу» граничний вік перебування на для військовослужбовців у особливий період становить:

60 років - для рядового, сержантського та старшинського складу, а також для молодшого та старшого офіцерського складу;

65 років – для вищого офіцерського складу.

Військовослужбовці можуть за власним бажанням продовжити термін служби на строк до 5 років за деяких умов, зокрема визнання їх придатними до проходження військової служби рішенням ВЛК

Законопроєкт №10084 пропонує доповнити статтю 22 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» наступною частиною:

Під час дії воєнного стану військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на їх прохання можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, без обмежень по віку та строку залишення на військовій службі.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, на початку повномасштабного російського вторгнення, значна кількість військовослужбовців бувши вмотивованими, здатними за станом здоров’я та маючи фізичну і військову підготовку, мобілізувались у віці наближеному до граничного віку, а деякі з них вже досягнули граничний вік.

- Тобто, навіть при бажанні та вмотивованості військовослужбовця залишитись на військовій службі під час дії воєнного стану та при наявності у них високої професійної підготовки, досвіду практичної роботи на займаній ними посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби … - на сьогоднішній день чинне законодавство обмежує можливість придатних за станом здоров’я та при наявності бажання, досвіду, навичок, мотивування - за віковою ознакою, що є дискримінацією (в даному випадку ейджизмом), - зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту.