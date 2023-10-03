В Україні пропонують прибрати обмеження по віку для проходження військової служби

У лавах ЗСУ можуть бути залишені військовослужбовці, які досягли граничного віку перебування на військовій службі
У Збройних Силах України можуть дозволити служити й після досягнення граничного терміну перебування на військовій службі.
На минулому тижні у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт № 10084 про внесення змін до частини 2 статті 22 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» щодо реалізації права осіб на перебування на військовій службі. Якщо депутати його підтримають, то у ЗСУ зможуть служити чоловіки віком навіть старше 70 років.
Метою законодавчого нововведення є зняти вікові обмеження на проходження військової служби.
Депутати хочуть прибрати віковий поріг, якщо військовий має бажання продовжувати захист Батьківщини та це дозволяє його стан здоров’я.
Наразі у ЗСУ можуть перебувати особи до 60 років (вищий офіцерський склад – до 65 років), а за певних умов - до 65 (70) років.
Так, згідно ст. 22 закону «Про військовий обов'язок та військову службу» граничний вік перебування на для військовослужбовців у особливий період становить:
Військовослужбовці можуть за власним бажанням продовжити термін служби на строк до 5 років за деяких умов, зокрема визнання їх придатними до проходження військової служби рішенням ВЛК
Законопроєкт №10084 пропонує доповнити статтю 22 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» наступною частиною:
Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, на початку повномасштабного російського вторгнення, значна кількість військовослужбовців бувши вмотивованими, здатними за станом здоров’я та маючи фізичну і військову підготовку, мобілізувались у віці наближеному до граничного віку, а деякі з них вже досягнули граничний вік.
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