Кременчуцький РТЦК розшукує батьків загиблого військового з Кременчука Олега Герасименка

Якщо вам відома якась інформація, яка пришвидшить пошуки родичів або батьків загиблого, повідомте до Кременчуцького РТЦК та СП, за номер телефона: 067-251-54-24
Кременчуцький РТЦК та СП розшукує батьків або родичів загиблого на війні військового з Кременчука Олега Михайловича Герасименко.
Чоловік народився 27 березня 1985 року. Йому було 38 років.
Проживав та навчався Олег у Кременчуці.
Якщо вам відома якась інформація, яка пришвидшить пошуки родичів або батьків загиблого, повідомте до Кременчуцького РТЦК та СП, за номер телефона: 067-251-54-24.
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