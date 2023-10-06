Кременчуцький РТЦК розшукує батьків загиблого військового з Кременчука Олега Герасименка

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 526

Якщо вам відома якась інформація, яка пришвидшить пошуки родичів або батьків загиблого, повідомте до Кременчуцького РТЦК та СП, за номер телефона: 067-251-54-24

Кременчуцький РТЦК та СП розшукує батьків або родичів загиблого на війні військового з Кременчука Олега Михайловича Герасименко.

Чоловік народився 27 березня 1985 року. Йому було 38 років.

Проживав та навчався Олег у Кременчуці.

Якщо вам відома якась інформація, яка пришвидшить пошуки родичів або батьків загиблого, повідомте до Кременчуцького РТЦК та СП, за номер телефона: 067-251-54-24.