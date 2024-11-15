Уряд змінив умови бронювання та порядок отримання статусу критично важливих для підприємств

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Новий порядок визнання критичності діятиме з 1-го грудня, а до 28 лютого потрібно поновити бронювання усіх, хто був заброньований раніше

Сьогодні, 15 листопада, Камін оновив критерії бронювання та змінив порядок визнання підприємств, установ та організацій критичності. Ці оновлення, за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, стосуються дотримання принципу справедливості.

Про це повідомляє «Урядовий портал».

Глава уряду нагадав, що до 15 листопада був проведений аудит підприємств та організацій, які мають статус критичних, що дає право бронювати своїх співробітників. За результатами аудиту «було виявлено низку проблемних моментів, які потрібно усунути».

— Перш за все, регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер будуть погоджуватись із Міністерством оборони та Міністерством економіки. По-друге, для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом — це тепер обов’язкові пункти, аби бронювати своїх працівників, — заявив Денис Шмигаль.

Щодо зарплатного критерію він уточнив, що нарахована середня зарплата на підприємстві та у заброньованого працівника повинні бути не менш ніж 2,5 мінімальні зарплати. На сьогодні це 20 тисяч гривень.

Прем’єр-міністр підкреслив, що це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину лише заради «тіньової» домовленості про бронювання.

Як повідомив Денис Шмигаль, усі бронювання з 1-го грудня будуть здійснюватися через «Дію». Щомісяця буде проводитися моніторинг підприємств та організацій, щоб вони відповідали усім встановленим критеріям.

Глава уряду також додав, що новий порядок діятиме з 1-го грудня. Водночас для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого 2025 року. До цієї дати всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами незалежно від того, як і коли воно відбувалося.

В Україні повторно перевірять «критичність» підприємств для отримання права на бронювання від мобілізації

Нагадаємо, 12 листопада ми писали, що Полтавська ОВА скасувала статус критично важливих для 16 підприємств області — вони втратили можливість бронювання.

Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що Кабмін ухвалив постанову щодо проведення повторної перевірки підприємств, установ та організацій щодо їх відповідності критеріям для бронювання працівників від призову на військову службу під час мобілізації.

Ми також повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб, через що Кабмін призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств до 15 листопада 2024 року. Це фактично призупинило бронювання працівників до цієї дати.

Уряд змінив правила бронювання від мобілізації: хто не зможе отримати відстрочку від призову

Раніше ми писали, що Кабмін вніс суттєві зміни до правил бронювання чоловіків призовного віку, оновивши «Порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг».

Кабмін змінив порядок отримання статусу критично важливого підприємства для бронювання

Нещодавно ми писали, що через додаток «Резерв+» відстрочку від мобілізації отримали понад 100 тисяч військовозобов’язаних.

А напередодні цього повідомляли, що через «Резерв+» відстрочку від мобілізації отримали близько 40 тисяч військовозобов’язаних.

1-го листопада ми повідомляли, що за даними Мінекономіки станом на кінець жовтня в Україні бронювання від призову за мобілізацією отримали 906 тисяч осіб.

Раніше ми писали чому зупинили бронювання від мобілізації та скільки підприємств можуть втратити статус критично важливих.

Наприкінці вересня ми писали, що вже з листопада можна буде скористатися новими функціями та отримати чи продовжити відстрочки від мобілізації в додатку «Резерв+» трьом категоріям військовозобов’язаних.