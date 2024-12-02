У Кременчуці знову замінували приміщення «Видавничого дому «Приватна газета» та «Телеграфа»

Сьогодні, 09:27 Переглядів: 136

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» отримала повідомлення про замінування. У листі вказано, що приміщення редакції було заміновано 29 листопада.

Окрім редакції замінували ще кілька установ по Україні.

На місці працюють патрульні та слідчі.

Нагадаємо, що минулого разу редакцію мінували 14 жовтня.

Раніше у відділі протидії кіберзлочинам в Полтавській області «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли, що майже кожне 7 повідомлення про «замінування» на Полтавщині з 10 — від українця з «тилових» областей. На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Досі жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили.