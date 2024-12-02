У Миргородському районі в ДТП постраждав один з водіїв

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30 листопада близько 7.30 на автодорозі сполученням Велика Багачка-Миргород сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждав водій. Про це 2 грудня повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, автомобіль ЗАЗ Daewoo, під керуванням 26-річного жителя Полтавської області, зіткнувся з автомобілем Renault Kangoo яким керувала 57-річна мешканка Миргородського району.

Унаслідок ДТП постраждалого водія Daewoo медики ушпиталили.

За цим фактом слідчий підрозділ поліції здійснює досудове розслідування за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП встановлює слідство.

Нагадаємо, що того ж дня на дорозі Київ-Харків в результаті автотрощі одна людина загинула, ще двох госпіталізували.