Жорстка автотроща біля Полтави: одна людина загинула, ще двоє у лікарні

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За попередніми даними, водій не впорався з керуванням та влетів у відбійник

Учора, 30 листопада, близько 16.30 на дорозі Київ-Харків біля Полтави сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, 69-річний водій автомобіля Suzuki grand Vitara не впорався з керуванням та на швидкості врізався у металевий відбійник.

В результаті аварія водія автівки та двох пасажирів — 87-річного чоловіка та 68-річну жінку — із травмами ушпиталили. На жаль, згодом 87-річний пасажир від отриманих травм помер у лікарні.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Усі причини та обставини події встановлює поліція.

Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині зіткнулися два легковики: трьох людей ушпиталили.



