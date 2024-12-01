Троє науковців КрНУ отримали Національну премію імені Бориса Патона

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Троє науковців Кременчуцького національного університету імені М. Остроградського отримали Національну премію України імені Бориса Патона. Відповідний указ підписав Володимир Зеленський 22 листопада 2024 року.

Троє викладачів КрНУ потрапили до переліку науковців, які здобули премію за роботу «Створення модельного ряду спеціалізованих броньованих машин».

Нагороди здобули:

Володимир Драгобецький, професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри машинобудування Кременчуцького національного університету;

Ірина Труніна — професор, доктор економічних наук, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу Кременчуцького національного університету;

Олександр Шаповал — доктор технічних наук, професор кафедри машинобудування Кременчуцького національного університету.

Над роботою викладачі працювали спільно із науковцями ПрАТ «Науково-виробниче об’єднання «Практика», Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона Національної академії наук України, Національна академія Національної гвардії України.

Зазначимо також, що Національна премія України імені Бориса Патона була заснована навесні 2021 року, але присудили її цьогоріч уперше.

Нагадаємо, у цьому році Кременчуцький національний університет увійшов у топ-50 університетів України за версією Webometrics Ranking of World Universities.