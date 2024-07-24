КрНУ увійшов у топ-50 університетів України за версією Webometrics Ranking of World Universities

Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського посів 15 місце серед 292 українських вишів у Webometrics Ranking of World Universities. Рейтинг опублікувала Національна дослідницька рада Іспанії. Про це повідомили на сайті українського університету 23 липня.
Відомо, що у період з січня по липень КрНУ піднявся на 40 позицій — з 55 місця до 15. Цьогоріч розробники рейтингу проаналізували присутність у веб-просторі більше ніж 32 000 університетів світу.
Як розповіли в університеті, вебометричний рейтинг університетів світу (Webometrics) — найбільший академічний рейтинг, у якому аналізують ступінь представлення діяльності закладів вищої освіти в Інтернеті. У КрНУ додають, що мета розробників — сприяння академічній присутності навчального закладу в Інтернеті, підтримка ініціатив відкритого доступу для значного збільшення передачі наукових і культурних знань, створених університетами, всьому суспільству.
Оцінювання університетів відбувається за трьома показниками:
Нагадаємо, КрНУ посів 26 місце серед закладів вищої освіти України за показниками Scopus
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