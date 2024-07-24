У Кременчуцькому районі рятувальники загасили 3 пожежі в екосистемах

Сьогодні, 08:55 Переглядів: 168

За 23 липня рятувальники 3 пожежі у екосистемах Кременчуцького району. Через сильні пориви вітру пожежі поширилися на значні площі. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Відомо, що загоряння виникли поблизу села Вільне, у Горішніх Плавнях та в Кременчуці. Внаслідок пожеж знищено близько 6 гектарів сухостою.

Причини виникнення даних пожеж встановлюють фахівці ДСНС.

Нагадаємо, 22 липня до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на легковому автомобілі в селі Степове Глобинської територіальної громади.