У Полтаві побувала посолка США Бріджит Брінк

Полтаву відвідала посолка Сполучених штатів Америки в Україні Бріджит Брінк. Представниця США зустрілась 23 липня з секретаркою Полтавської міської ради Катериною Ямщиковою. Про це полтавська чиновниця повідомила на своєму телеграм-каналі.
Нагадаємо, кременчужани зустрілись з послом Індонезії в Україні Арієфом Мухаммадом Басаламахом у рамках підготовки лялькової вистави за мотивами індонезійської народної казки «Буслів подарунок».
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