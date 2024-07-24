У Полтаві побувала посолка США Бріджит Брінк

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 410

Обговорювались, зокрема, питання економічної співпраці між Полтавою та США

Полтаву відвідала посолка Сполучених штатів Америки в Україні Бріджит Брінк. Представниця США зустрілась 23 липня з секретаркою Полтавської міської ради Катериною Ямщиковою. Про це полтавська чиновниця повідомила на своєму телеграм-каналі.

— Обговорили питання когенераціі під час опалюваного сезону, розвитку та підтримки ветеранської політики, проєкти з безбарʼєрності, підсилення безпеки у громаді — особливо створення мультифункціональних укриттів, та економічну співпрацю, — йдеться у повідомленні Ямщикової.

Нагадаємо, кременчужани зустрілись з послом Індонезії в Україні Арієфом Мухаммадом Басаламахом у рамках підготовки лялькової вистави за мотивами індонезійської народної казки «Буслів подарунок».