В офісі Глобинського м'ясокомбінату пройшли обшуки: вилучили частину документів

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 993

У середу, 27 листопада, в офісі товариства з обмеженою відповідальністю «Глобинський м’ясокомбінат» пройшли обшуки. Про це пише видання «Телеграф» з посиланням на власні джерела.

За даними журналістів, співробітники Служби безпеки України вилучили на підприємстві частину документів у рамках кримінального провадження за статтею 111-2 Кримінального процесуального кодексу України, яка передбачає покарання за пособництво державі-агресору.

Також «Телеграф» згадує про публічний скандал, у який потрапило підприємство у перші дні повномасштабного вторгнення. Слід зазначити, що раніше на підприємстві виготовляли ковбасу «Московську» та сир «Російський». Виробництво цих продуктів тоді призупинили, а назви згодом змінили.

«Глобинський м’ясокомбінат» входить до групи компаній «Глобино» та є одним з провідних виробників м’ясопродуктів під торговою маркою «Глобино». Основним бенефіціаром групи компаній є Олександр Кузьмінський, який станом на 2020 рік займав 84 місце в рейтингу найбагатших українців зі статком в 66 млн доларів США.

Нагадаємо, у вересні обшуки пройшли у стінах Кременчуцької міської ради. Тоді ми припускали, що це, ймовірно, відбувалось в рамках розслідування закупівель владою причепів і мобільних комплексів для прання та гігієни для військових.