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Уночі на Полтавщині протиповітряна оборона «відпрацювала» російські дрони

Сьогодні, 10:12 Переглядів: 236

 

Всього уночі в небі над Україною збили 32 безпілотники

Цієї ночі на Полтавщині працювала протиповітряна оборона — мобільні вогневі групи «відпрацювали» російські дрони. Про це у ранковому зведенні повідомили у пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України.

За даними військових, напередодні армія РФ випустила по території України 78 ударних безпілотників. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Збивали дрони у Полтавській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській та Сумській областях. 

 

Загалом українським оборонцям вдалося збити 32 безпілотники, інші були локаційно втрачені внаслідок протидії засобів РЕБ. Іще один дрон знаходиться у повітряному просторі України, попередньо — в межах Рівненської області.

Нагадаємо, працювала протиповітряна оборона на Полтавщині і в ніч на 29 листопада.

А нещодавно у «Міському саду» в Кременчуці знайшли кулі великокаліберних кулеметів, які зазвичай використовує українська ППО проти російських «Шахедів». Чи це небезпечно — читайте ТУТ.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: ППО повітряні сили безпілотники дрони
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