В Україні жінок братимуть на військовий облік: кого саме та за яких умов

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Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки 29 листопада розглянув урядовий законопроєкт №12076 «Про внесення змін до Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки» та рекомендував парламенту прийняти його за основу.

Серед новацій законопроєкту – можливість взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних у разі, якщо вони виявили бажання проходити базову військову службу.

Зокрема, цей законопроєкт передбачає доповнити пункт 11 статті 1 закону «Про військовий обов’язок і військову службу» положенням, що жінки, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком і які виявили бажання проходити базову військову службу, безпосередньо перед направленням для проходження базової військової служби за їх заявою будуть братися на військовий облік призовників. А після проходження базової військової служби, жінок будуть братися на військовий облік військовозобов’язаних.

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Зазначимо, що наразі у пункті 11 цієї статті закону йдеться лише про дві категорії жінок, які мають або ж можуть (за бажанням) перебувати на військовому обліку:

жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність ;

; жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міноборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їхнім бажанням.

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Нагадаємо, що відповідно до закону про вдосконалення мобілізації, який набув чинності 18 травня, передбачено скасування строкової військової служби з 2025 року та введення замість неї нового виду військової служби – базової. Вона буде проводитися у вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, навчальних частинах (центрах) ЗСУ.

А базова загальновійськова підготовка проводиться з метою здобуття громадянами військово-облікової спеціальності, навичок та умінь, необхідних для виконання конституційного обов’язку щодо захисту України. Вона стане обов'язковою для чоловіків – громадян України, придатних за станом здоров'я.

З 2025 року всі студенти-чоловіки віком від 18 років повинні будуть проходити базову загальновійськову підготовку, а всі чоловіки віком від 18 до 25 років повинні будуть проходити базову військову службу.

Базова загальновійськова підготовка, визначена статтею 10-1 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» і розпочинається з 1-го вересня 2025 року:

для громадян, які здобувають вищу освіту, - в закладах вищої освіти всіх форм власності, а також закладах освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських;

для громадян, які планують вступити вперше на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування, зайняти посади в органах прокуратури, а також інших громадян (за бажанням) - у навчальних частинах (центрах) ЗСУ.

Зміни до закону про мобілізацію передбачають, що на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування вперше не може вступити особа чоловічої статі віком до 60 років, яка не пройшла базову загальновійськову підготовку або військову службу, крім осіб, визнаних непридатними за станом здоров’я. Щоправда, ця вимога до кандидатів почне застосовуватися після припинення воєнного стану та не раніше ніж через рік після запровадження базової загальновійськової підготовки, тобто не раніше 2026 року.

У 2025 році всі чоловіки віком від 18 до 25 років проходитимуть базову військову підготовку

Нагадаємо, ми писали, що з вересня 2025 року у вишах почнуть викладати базову загальновійськову підготовку. У разі, якщо студент відмовиться її проходити, його можуть відрахувати. Відповідну постанову ухвалив уряд. Ця постанова є продовженням реформи військової служби на виконання закону, який замінив строкову військову службу для чоловіків віком до 25 років. Термін проходження базової військової підготовки не може бути меншим ніж один місяць. Особливості та тривалість підготовки за окремими військово-обліковими спеціальностями визначається Генеральним штабом ЗСУ.