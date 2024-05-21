Жінок-медиків не братимуть на роботу без військового квитка та обліку у ТЦК

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Відтепер жінки-медики не зможуть влаштуватися на роботу без військового квитка та якщо вони не перебувають на обліку у територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки. Відповідну постанову «Про внесення змін до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів» виніс Кабінет Міністрів України від 16 травня.

Із Порядку прибрали пункт 51. У ньому йшлося, що «жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку у відповідних ТЦК та СП (не отримували військово-обліковий документ) до затвердження цього порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року».

Залишається діяти норма, відповідно до якої керівники установ мають самостійно повідомити ТЦК про своїх працівниць-жінок, які мають медичну або фармацевтичну освіту і не перебувають на військовому обліку.

Непрацевлаштовані ж жінки з медичною освітою мають самі прибути до ТЦК та стати на військовий облік.

Нагадаємо, у «Кременчуцького Телеграфа» є інтерв’ю з 23-річною бойовою медикинею Анастасією: вона розповіла про те, як рятує життя біля лінії фронту, «Тік-Ток війська», військові борщі й солянки та з чим стикаються дівчата на війні.