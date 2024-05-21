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Надзвичайні новини

Затриманий у Горішніх Плавнях наркоторговець перебуває під вартою

Сьогодні, 17:55 Переглядів: 116

 

Чоловікові загрожує від 6 до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна

Затриманий у Горішніх Плавнях наркоторговець перебуває під вартою. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили у Кременчуцькій окружній прокуратурі.

За даними правоохоронців, 23-річний мешканець Горішніх Плавнів протягом травня займався розповсюдженням небезпечної психотропної речовини PVP. Затримали його 16 травня безпосередньо під час розповсюдження наркотиків. При собі чоловік мав 54 зіп-пакети з білою кристалічною речовиною.

Наразі за клопотанням прокурора та слідчого накроторговець перебуває під вартою. Досудове розслідування за ч. 2 ст. 307 (Незаконне  придбання, зберігання та збут психотропних речовин) Кримінального кодексу України здійснюють слідчі відділу поліції № 2 Кременчуцького райуправління поліції.

Підозрюваному загрожує від 6 до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині правоохоронці викрили наркобізнес, який організували четверо чоловіків.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Горішні Плавні наркотики закладки
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