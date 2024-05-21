Кременчуцький спортсмен став призером на чемпіонаті України з настільного тенісу

Учень спортивної школи № 1 Владислав Дуденченко здобув бронзову медаль на третьому останньому етапі чемпіонаті України з настільного тенісу. Спортсмен брав участь у змаганнях в складі команди «Енергія». Про це повідомили в пресслужбі міської ради 21 травня.
Змагання проходили серед юнаків 2009 року народження і молодше. Чемпіонат організували у селі Андріївка на Львівщині.
Нагадаємо, у березні кременчуцькі спортсмени перемогли на обласному чемпіонаті з настільного тенісу.
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