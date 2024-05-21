Четверо чоловіків на Полтавщині організували наркобізнес — поліція

На Полтавщині правоохоронці затримали групу із чотирьох осіб, які організували в області наркобізнес. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохороцнів, збували наркотики чоловіки із рук в руки або методом закладок. Продавали вони метадон або канабіс.
Заступник начальника обласного управління поліції Сергій Рекун коментує:
Двох підозрюваних взяли під варту без права внесення застави. Ще двоє перебувають під домашнім арештом.
Правоохоронці порушили кримінальне провадження за:
Нагадаємо, нещодавно у трьох полтавців правоохоронці вилучили зброю, набої та наркотики.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.