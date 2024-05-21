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Надзвичайні новини, Полтавщина

Четверо чоловіків на Полтавщині організували наркобізнес — поліція

Сьогодні, 16:24 Переглядів: 26

 

Двоє з них перебувають під вартою, ще двоє — під домашнім арештом

На Полтавщині правоохоронці затримали групу із чотирьох осіб, які організували в області наркобізнес. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохороцнів, збували наркотики чоловіки із рук в руки або методом закладок. Продавали вони метадон або канабіс.

Заступник начальника обласного управління поліції Сергій Рекун коментує:

Під час проведення санкціонованих обшуків слідчі вилучили розфасовані дози наркотиків, засоби для їх вимірювання, матеріали для фасування, десяток мобільних телефонів, банківські картки та гроші. Речові докази направили на судову експертизу.

 

Двох підозрюваних взяли під варту без права внесення застави. Ще двоє перебувають під домашнім арештом.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за:

  • ч. 2 ст. 307 (Незаконне придбання, зберігання наркотичних засобів з метою збуту та незаконний збут, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах);
  • ч. 2 ст. 306 (Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинені за попередньої змови групою осіб).

Нагадаємо, нещодавно у трьох полтавців правоохоронці вилучили зброю, набої та наркотики.



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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: наркотики поліція
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