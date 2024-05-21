Поліція розслідує підпал машин у Піщаному

Сьогодні, 16:21 Переглядів: 0

Ввечері 20 травня у селі Піщане Кременчуцького району сталось загоряння двох автівок в однаковий час. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавщини.

Рятувальники, які прибули на виклик, загасили пожежу. Наразі правоохоронці з’ясовують обставини події в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).

Нагадаємо, вночі 21 травня у Кременчуці на проспекті Лесі Українки загорівся легковий автомобіль.