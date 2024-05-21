Коли у кременчуцьких школярів розпочнуться літні канікули: назвали дати

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 155

Станом на 21 травня у кременчуцьких школах навчається майже 20 тисяч учнів

Навчальний рік 2023-2024 у кременчуцьких школярів закінчується 31 травня. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Кожен заклад сам вирішуватиме, як проводитиме свято останнього дзвоника, розповіли у пресслужбі.

Станом на 21 травня у кременчуцьких школах навчається майже 20 тисяч учнів. Цьогоріч випускається 790 учнів з 11 класу, і 2 049 учнів — з 9 класу. У школах Кременчука навчались 985 учнів з числа внутрішньо переміщених осіб, які переїхали до Кременчука через військові дії.

Нагадаємо, раніше ми писали про роботу літніх таборів у Кременчуці в 2024 році.