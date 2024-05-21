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Мешканець Кременчука тогрував в інтернеті неіснуючими товарами

Сьогодні, 15:39 Переглядів: 104

 

Правоохоронці зафіксували щонайменше 10 випадків щахрайства

У Кременчуці 28-річний чоловік продавав людям через популярні інтернет-майданчики неіснуючі товари. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, чоловік публікував в інтернеті оголошення, потенційні клієнти зв’язувалися з ним і домовлялися про ціну чи передплату, перераховували гроші — а далі продавець зникав і нічого нікому не відправляв.

За словами Олександра Холондовича, начальника Кременчуцького райуправління поліції, під час обшуків правоохоронці вилучили у підозрюваного речові докази, що підтверджують причетність чоловіка до скоєння щонайменше 10 шахрайств.

Фігуранту вже повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. У ході досудового розслідування ми також проводимо додаткові заходи щодо встановлення й інших громадян, які постраждали від дій зловмисника, — додає Холондович.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує штраф від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, на Полтавщині під суд потрапить чоловік, який з-за ґрат продавав неіснуючих елітних цуценят.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Кременчук шахрайство продаж інтернет поліція
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