На ГРВІ та COVID-19 на Полтавщині найбільше хворіють діти — ОВА

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Від початку епідемічного сезону у Кременчуцькій громаді зробили найбільше щеплень проти грипу

Станом 20 травня рівень захворюваності на гострі респіраторні захворювання, у порівнянні з попереднім тижнем, знизився і не перевищує базовий епідемічний поріг. Про це повідомив лікар-епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Олександр Перцевий.

Нині найбільше на ці захворювання хворіють діти, розповів фахівець. Найвищі показники захворюваності у Ланнівській, Нехворощанській, Мартинівській та Машівській громадах.

Летальних випадків від грипу та COVID-19 не реєстрували. Від початку епідсезону 2023-2024 від коронавірусу померли 52 особи, від грипу — 4.

Від початку епідемічного сезону щеплення проти грипу в Полтавській області провели в 57 громадах, найбільше щеплень зробили в Кременчуцькій (1334) та Полтавській громадах (1166), розповів Перцевий.

Нагадаємо, а даними Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб, на початку травня на Полтавщині спостерігалось зменшення захворюваності на грип та ГРВІ.