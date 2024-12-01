Учора в Кременчуці сталися дві пожежі у багатоповерхівках

Протягом попередньої доби дві пожежі сталися у багатоповерхівках у Кременчуці, ще дві - у межах Кременчуцького району. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Близько 14.35 загорілася електрощитова у під'їзді багатоквартирного будинку на вулиці Ігоря Сердюка.
Згоріла частина дротів та два електроавтомати, вогнем закоптило стіни та стелю у під'їзді. Внаслідок пожежі обійшлося без постраждалих.
Ще одна пожежа у багатоповерхівці сталася близько 23.30 на вулиці Вадима Пугачова. Вогонь частково знищив домашнє майно у квартирі, закоптив стіни та стелю. Квартиру від повного згоряння вдалося врятувати. Причину виникнення пожежі надзвичайники встановлюють.
Також учора близько 02.30 горів приватний будинок у селі Дем'янівка на Кременчуччині. Внаслідок пожежі вогонь частково знищив покрівлю на будинку. Обійшлося без постраждалих.
Близько 12.15 сталася пожежа у гаражному кооперативі у Горішніх Плавнях. Один гараж згорів повністю, сусідні гаражі вдалося врятувати.
Рятувальники розшукували власників сусідніх гаражів, аби впевнитися, що вогонь не зміг потрапити і туди всередину. Причину займання наразі втсановлюють.
Нагадаємо, у п'ятницю кременчуцькі рятувальники загасили пожежу у квартирі.
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