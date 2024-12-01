У Полатві відбувся перший в Україні чемпіонат з веслування на човнах класу «Дракон» — Пронін

У Полтаві відбувся перший в Україні чемпіонат із веслування на човнах класу «Дракон». Про це у своєму телеграм-каналі розповів очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Відбувся чемпіонат у приміщенні «Акваарени». За перемогу змагалися 30 жіночих та чоловічих команд із Харкова, Дніпра, Житомира, Черкас, Києва, Полтави та Горішніх Плавнів. Розподілили усіх учасників на чотири вікові категорії: юнаки, дорослі, мастерс і ветерани.
За його словами, раніше українська збірна брала участь у подібних змаганнях у Німеччині, Польщі та Чехії. Тепер же подібний чемпіонат вперше відбувся і в Україні.
Нагадаємо, цьогоріч кременчужанин Тарас Кузик став чемпіоном Європи з веслування на байдарках і каное серед молоді.
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