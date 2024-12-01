У Полатві відбувся перший в Україні чемпіонат з веслування на човнах класу «Дракон» — Пронін

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 0

У Полтаві відбувся перший в Україні чемпіонат із веслування на човнах класу «Дракон». Про це у своєму телеграм-каналі розповів очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Відбувся чемпіонат у приміщенні «Акваарени». За перемогу змагалися 30 жіночих та чоловічих команд із Харкова, Дніпра, Житомира, Черкас, Києва, Полтави та Горішніх Плавнів. Розподілили усіх учасників на чотири вікові категорії: юнаки, дорослі, мастерс і ветерани.

Веслування на «драконах» — це не лише спорт, а й видовище, яке об’єднує та є показовим прикладом, як важливо синхронізувати зусилля для руху вперед. Яке значення для кінцевого результату мають сила, витривалість і командний дух, — пише Пронін.

За його словами, раніше українська збірна брала участь у подібних змаганнях у Німеччині, Польщі та Чехії. Тепер же подібний чемпіонат вперше відбувся і в Україні.

Нагадаємо, цьогоріч кременчужанин Тарас Кузик став чемпіоном Європи з веслування на байдарках і каное серед молоді.