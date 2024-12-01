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У Кременчуці викрили адміна одного із телеграм-каналів, який повідомляв про військові патрулі у місті

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 1 072 Коментарів: 1

 

У ймовірного адміністратора каналу телефон вилучили, перевіряють усі його дзвінки та повідомлення. Сам же телеграм-канал видалили

У Кременчуці співробітники Служби Безпеки України викрили адміністратора телеграм-каналу «Кременчук Оливосики», де той публікував інформацію про пересування військових патрулів у місті і тим самим допомагав військовозобов’язаним чоловікам уникнути призову. Про це стало відомо із ухвал Октябрського райсуду Полтави від 18 листопада та 22 листопада.

У матеріалах судової справи зазначено, що підозрюваний фотографував та знімав на відео військових у місті та систематично публікував це у своєму телеграм-каналі, аби інформувати військовозобов'язаних чоловіків і ті могили уникнути мобілізації.

7 листопада вдома у підозрюваного провели обшук та у якості речового доказу вилучили мобільний телефон. У рамках досудового розслідування проведуть комп'ютерно-технічну експертизу, аби виявити усю інформацію, яку він може містити.

На момент судових засідань телеграм-канал уже був видалений, проте правоохоронцям вдалося встановити, що у ньому було майже 3 тисячі підписників.

Наводять у матеріалах справи і один із епізодів. Так 22 серпня адміністратор каналу опублікував відео, на якому зображено двох людей у військовій формі та чоловіка у цивільному одязі й локацію із підписом: «10 мин назад».

Тож суд задовольнив клопотання слідчої та погодив отримання доступу до телефонних дзвінків, повідомлень та інтернет-трафіку підозрюваного.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці викрили адвоката за підозрою у перешкоджанні діяльності Збройним силам України.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ілюстративне
Теги: СБУ телеграм-канали адміністратор судове рішення
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Коментарі: 1

1 172
Andron777:
Сьогодні, 11:27

Тепер цього адміна в армію заберуть? То він мабуть злий на ТЦКашників бо ходив-ходив до них, а ті його не беруть і не беруть мабуть?


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