На Полтавщині потонула 9-річна дівчинка: поліція встановлює деталі

Сьогодні, 30 листопада, у Решетилівці на Полтавщині у водоймі загинула 9-річна дівчинка. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, близько 17.00 рідні повідомили до поліції про те, що дитина пішла з дому і не повернулася.
На її пошуки направили особовий склад територіального підрозділу поліції та громадськість. Згодом дівчинку знайшли у місцевій водоймі. На жаль, без ознак життя.
Наразі слідчо-оперативна група поліції встановлює причини та обставини трагедії.
Нагадаємо, нещодавно під Полтавою у пожежі загинули дві жінки та дитина.
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