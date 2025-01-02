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Надзвичайні новини, Полтавщина

У новорічну ніч п’яний водій збив жінку на автодорозі біля Хоролу — пішоходку госпіталізували

Сьогодні, 11:16 Переглядів: 3

 

Поліція Полтавщини встановлює обставини ДТП

1 січня близько 2.55 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, поблизу міста Хорол Полтавської області сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області з посиланням на Лубенський райвідділ поліції.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Audi, під керуванням 23-річного водія, збив 42-річну пішоходку. Унаслідок ДТП жінку госпіталізували з травмами.

Попередньо відомо, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі поліції Хорольщини відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі та з позбавленням права керування до 5 років. 

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року на Полтавщині в ДТП загинула пішоходка. ДТП сталося на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Івашки Полтавського району.

27 грудня у Полтаві п’яний водій автомобіля Volkswagen врізався у зустрічний автомобіль Renault, який на перехресті зупинився на червоне світло світлофора. Від отриманих травм 54-річний водій Renault загинув на місці.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини ДТП пішохідка травмування
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