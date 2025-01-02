2 січня журналісти поцікавилися у мера Кременчука Віталія Малецького, чому виконком планує відтермінувати демонтаж новорічної ялинки на площі Перемоги на тиждень.
— Цикл Різдвяних свят закінчується на Водохреща, 6 січня. Чому в Кременчуці ялинка стоятиме до 13 числа?
— Вирішили продовжити, тому що дуже багато людей з Кременчука, і не лише з Кременчука, ходять на ялинку відпочити. Я вчора особисто з дитиною гуляв біля ялинки, спілкувався з різними людьми. Позавчора ми спілкувалися з хлопцем з Херсона, який приїхав сюди. Він фотографував все це, каже: «Мені для пам’яті, для історії, хоч я і не кременчужанин».
— То це подарунок для людей з інших місць?
— Ні, це подарунок для кременчужан.
До 13 січня, згідно з проєктом рішення виконкому, так само має працювати святкове оформлення на площі Перемоги та сквері ім. Олега Бабаєва, також до 13 січня має бути організоване звукове забезпечення на площі Перемоги.
У коментарях в соцмережах «Кременчуцького Телеграфа» містяни висловлюють думку, що продовження роботи пов’язане з роботою ковзанки та ярмарки на площі.
Нагадаємо, що відкрилась ковзанка із 1 грудня 2024 року й працюватиме 15 лютого 2025 року. Торік же відкриття ковзанки не погодила військова адміністрація.
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