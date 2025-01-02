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«Це подарунок для кременчужан», — мер про рішення залишити новорічну ялинку на площі ще на тиждень

Сьогодні, 11:08 Переглядів: 103

До цього часу працюватиме святкове оформлення площі та звукове забезпечення, ковзанка та ярмарок

2 січня журналісти поцікавилися у мера Кременчука Віталія Малецького, чому виконком планує відтермінувати демонтаж новорічної ялинки на площі Перемоги на тиждень

— Цикл Різдвяних свят закінчується на Водохреща, 6 січня. Чому в Кременчуці ялинка стоятиме до 13 числа?
— Вирішили продовжити, тому що дуже багато людей з Кременчука, і не лише з Кременчука, ходять на ялинку відпочити. Я вчора особисто з дитиною гуляв біля ялинки, спілкувався з різними людьми. Позавчора ми спілкувалися з хлопцем з Херсона, який приїхав сюди. Він фотографував все це, каже: «Мені для пам’яті, для історії, хоч я і не кременчужанин».

— То це подарунок для людей з інших місць?

— Ні, це подарунок для кременчужан.

До 13 січня, згідно з проєктом рішення виконкому, так само має працювати святкове оформлення на площі Перемоги та сквері ім. Олега Бабаєва, також до 13 січня має бути організоване звукове забезпечення на площі Перемоги.

У коментарях в соцмережах «Кременчуцького Телеграфа» містяни висловлюють думку, що продовження роботи пов’язане з роботою ковзанки та ярмарки на площі.

 

Нагадаємо, що відкрилась ковзанка із 1 грудня 2024 року й працюватиме 15 лютого 2025 року. Торік же відкриття ковзанки не погодила військова адміністрація.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Віталій Малецький ковзанка ялинка площа Перемоги
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