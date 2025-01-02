2 січня журналісти поцікавилися у мера Кременчука Віталія Малецького, чому виконком планує відтермінувати демонтаж новорічної ялинки на площі Перемоги на тиждень.

— Цикл Різдвяних свят закінчується на Водохреща, 6 січня. Чому в Кременчуці ялинка стоятиме до 13 числа?

— Вирішили продовжити, тому що дуже багато людей з Кременчука, і не лише з Кременчука, ходять на ялинку відпочити. Я вчора особисто з дитиною гуляв біля ялинки, спілкувався з різними людьми. Позавчора ми спілкувалися з хлопцем з Херсона, який приїхав сюди. Він фотографував все це, каже: «Мені для пам’яті, для історії, хоч я і не кременчужанин».

— То це подарунок для людей з інших місць?

— Ні, це подарунок для кременчужан.