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Загиблому військовослужбовцеві із Горішніх Плавнів присвоїли державну нагороду

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 148

 

Загинув захисник у серпні 2023 року на Запоріжжі

Полеглого у бою за Україну військовослужбовця із Горішніх Плавнів, молодшого сержанта Віктора Кундиуса удостоїли ордена «За мужність» III ступеня посмертно. Відповідний Указ підписав Президент України Володимир Зеленський 31 грудня.

 

На російсько-українську війну чоловіка мобілізували 28 березня 2022 року.

— За час проходження служби у ЗСУ зарекомендував себе як відповідальний і професійний військовий, добре володів зброєю, був надійним бойовим товаришем, — писали тоді у Горішньоплавнівській міськраді напередодні прощання із загиблим захисником.

1 серпня 2023 року Віктор Кундиус загинув у районі Приютного Запорізької області. Військового поховали з почестями 7 серпня в Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

Нагадаємо, нещодавно орденом «За мужність» III ступеня посмертно нагородили старшого солдата Руслана Єрка із Горішніх Плавнів.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Горішні Плавні нагородження загиблий орден «За мужність»
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