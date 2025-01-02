В Україні здорожчало оформлення паспорта: які розцінки

З 1 січня в Україні змінився адміністративний збір за оформлення паспортів. Це пов’язано з тим, що зросла вартість бланків окремих біометричних документів. Про це повідомили у Державній міграційній службі.
Паспорт громадянина Україна у вигляді ID-картки коштує:
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон:
Оформлення паспорта громадянина України вперше здійснюється безкоштовно.
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