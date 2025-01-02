В Україні здорожчало оформлення паспорта: які розцінки

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 157

З 1 січня в Україні змінився адміністративний збір за оформлення паспортів. Це пов’язано з тим, що зросла вартість бланків окремих біометричних документів. Про це повідомили у Державній міграційній службі.

Паспорт громадянина Україна у вигляді ID-картки коштує:

нетерміновий- 558 грн (було 504 грн);

терміновий — 928 грн (було 874 грн).

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон:

нетерміновий — 1042 грн, (було 958 грн);

терміновий — 1682 (було 1598 грн)

Оформлення паспорта громадянина України вперше здійснюється безкоштовно.

— Громадяни України, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31.12.2024, отримають документи за старою ціною. Ті ж особи, які оплатили адмінпослуги до 31.12.2024, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, отримати документи через «єМалятко» стане простіше: що змінилось