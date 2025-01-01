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У Кременчуці хочуть залишити новорічну ялинку на головній прощі міста ще на тиждень — проєкт рішення

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 0

 

Попередньо ялинка мала стояти на площі Перемоги до 6 січня

У Кременчуці хочуть залишити новорічну ялинку на головній площі міста ще на тиждень Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Кременчуцької міськради.

У документі йдеться, що «Різдвяні та Новорічні свята на площі Перемоги у Кременчуці триватимуть із 05 грудня 2024 року до 13 січня 2025 року». У попередній редакції цього рішення святкування мало завершуватися 6 січня 2025 року.

До 13 січня 2025 року так само має працювати святкове оформлення на площі Перемоги та сквері ім. Олега Бабаєва, також до 13 січня має бути організоване звукове забезпечення на площі Перемоги.

Прийняти відповідне рішення найближчим часом має виконавчий комітет Кременчуцької міськради.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: Новорічна ялинка площа Перемоги Новий рік свята
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