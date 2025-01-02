Учора ввечері в Кременчуці п’яний водій Mercedes-Benz вчинив ДТП

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Рівень алкоголю у водія в 11 разів перевищував допустиму норму

1 січня, близько 23.00, патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці Івана Мазепи. Водій автомобіля Mercedes-Benz 308D, рухаючись заднім ходом, наїхав на припаркований автомобіль Hyundai IX35, внаслідок чого обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Під час спілкування інспектори помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Результат перевірки виявився позитивним — 2.28 проміле, що в понад 11 разів перевищує допустиму норму.

Крім того, у водія не було документів для керування транспортним засобом.

На правопорушника склали три адміністративні матеріали:

протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування в стані сп’яніння);

протокол за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що призвело до ДТП);

постанову за ч. 1 ст. 126 КУпАП (керування без відповідних документів).

— Водії, будьте відповідальними! Дотримання правил дорожнього руху — це вибір на користь безпеки, — закликають правоохоронці.

Нагадаємо, у новорічну ніч п’яний водій збив жінку на автодорозі біля Хоролу — травмовану пішоходку госпіталізували.

27 грудня у Полтаві п’яний водій автомобіля Volkswagen врізався у зустрічний автомобіль Renault, який на перехресті зупинився на червоне світло світлофора. Від отриманих травм 54-річний водій Renault загинув на місці.

Наприкінці грудня минулого року на Полтавщині в ДТП загинула пішоходка. ДТП сталося на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Івашки Полтавського району.