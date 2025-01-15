На Покровському напрямку загинув військовий Станіслав Комар

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Під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку загинув Станіслав Комар. Про це повідомили на сторінці ЦПМСД № 3, де працює його мати, лікарка Вікторія Стасюк.

— Непоправна втрата для родини та для кожного з нас. Дякуємо, за відданість та честь з якою гідно захищаючи своїх близьких, він залишив життя. Дякуємо, за виховання сина гідним громадянином України. Його подвиг залишиться у нашій пам’яті та серцях, — йдеться у повідомленні.