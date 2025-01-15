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Надзвичайні новини, Полтавщина

Під Полтавою зіткнулися дві автівки — в ДТП постраждала малолітня дитина

Сьогодні, 12:15 Переглядів: 167

 

Поліція встановлює обставини та причини ДТП

Учора, 14 січня, близько 7.00, у селі Розсошенці під Полтавою на перехресті вулиць Кременчуцька-Польська сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждала 14-річна дівчина. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

За попередньою версією слідства, автомобіль ЗАЗ-Daewoo Lanos, під керуванням 34-річного водія, зіткнувся з автомобілем Ford Transit, під керуванням 61-річного полтавця. Унаслідок ДТП постраждала 14-річна пасажирка автомобіля Lanos, яку госпіталізували.

За цим фактом слідчий підрозділ поліції розпочав розслідування за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП встановлює слідство.

 

Нагадаємо, 29 грудня минулого року на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, неподалік села Вільшанка Лубенської територіальної громади сталася дорожньо-транспортна пригода — зіткнулися дві автівки. Внаслідок ДТП постраждали троє людей. Серед травмованих 12-річна дитина.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини ДТП зіткнулися дитина травмовані
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